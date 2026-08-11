SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 3,36 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
AI Analyse
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schott Pharma nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Nachdem das Unternehmen schon im Juli Eckdaten vorgelegt und den Ausblick angehoben habe, sehe er eine starke Erholung sowohl bei Polymer-Spritzen außerhalb des mRNA-Impfstoffbereichs als auch bei Glasspritzen für GLP-1-Abnehmmittel, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,30 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,20 €
|Abst. Kursziel*:
-22,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
21,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,59%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
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|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:01
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|09:36
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|10:06
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
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|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG