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SCHOTT Pharma Aktie

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21,25 EUR -1,50 EUR -6,59 %
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Marktkap. 3,36 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

SCHOTT Pharma Hold

10:06 Uhr
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
21,25 EUR -1,50 EUR -6,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schott Pharma nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Nachdem das Unternehmen schon im Juli Eckdaten vorgelegt und den Ausblick angehoben habe, sehe er eine starke Erholung sowohl bei Polymer-Spritzen außerhalb des mRNA-Impfstoffbereichs als auch bei Glasspritzen für GLP-1-Abnehmmittel, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,30 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,20 €		 Abst. Kursziel*:
-22,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,59%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

12:01 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
10:06 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
09:36 SCHOTT Pharma Outperform RBC Capital Markets
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10.07.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteidigt am Mittag Vortagesniveau
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