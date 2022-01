Aktie in diesem Artikel Scout24 53,60 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 81 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem der europäische Internetsektor zuletzt schwach gelaufen sei, gebe es nun reichlich Schnäppchen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Anleger bräuchten aber Geduld. Steigende Zinsen könnten etwas bremsen. Unter den Anzeigeportal-Betreibern biete Scout24 das interessanteste Chance/Risiko-Profil./ajx/ag