Scout24 Aktie
Marktkap. 4,72 Mrd. EURKGV 25,78
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Scout24 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe ein ordentliches erstes Quartal hinter sich, schrieb Andrew Ross am Mittwochabend. Der nächste Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag am 12. Mai sein. Ross hofft auf zuversichtliche Mittelfrist-Ziele sowie positive Aussagen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) und zur allgemeinen Geschäftsentwicklung. Scout24 sei in diesem Kontext der unkomplizierteste Branchentitel./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,70 €
|Abst. Kursziel*:
39,47%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
72,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,70%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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