Scout24 Aktie
Marktkap. 4,72 Mrd. EURKGV 25,78
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas hob am Mittwochabend bei näherer Bewertung des ersten Quartals die Integration der Spanien-Übernahmen und bestätigte Jahresziele hervor. Die Expertin bezog Aktienrückkäufe und eine vorsichtigere Haltung zum Privatkundengeschäft in ihr Modell ein. Das leicht angepasste Kursziel begründete sie aber mit einem verschobenen Bewertungszeitraum./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
71,70 €
|Abst. Kursziel*:
25,52%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
72,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,83%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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