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Bernstein Research

Scout24 Outperform

08:36 Uhr
Scout24 Outperform
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas hob am Mittwochabend bei näherer Bewertung des ersten Quartals die Integration der Spanien-Übernahmen und bestätigte Jahresziele hervor. Die Expertin bezog Aktienrückkäufe und eine vorsichtigere Haltung zum Privatkundengeschäft in ihr Modell ein. Das leicht angepasste Kursziel begründete sie aber mit einem verschobenen Bewertungszeitraum./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Outperform

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
71,70 €		 Abst. Kursziel*:
25,52%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
72,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,83%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

08:36 Scout24 Outperform Bernstein Research
08:36 Scout24 Overweight Barclays Capital
08:01 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
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