LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach einem "erfreulichen Zwischenbericht" auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Analystin Lydia Rainforth passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für das zweite Quartal um drei Prozent nach oben an. Eine Dividendenerhöhung werde wahrscheinlicher./tih/bek