Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 266,75 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
AI Analyse
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Die Raffineriebedingungen in Europa hätten sich gegenüber den jüngsten Rekordwerten zuletzt wieder etwas verschlechtert, schrieb Matthew Lofting in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Raffineriemargen der Ölkonzerne befänden sich zwar weiterhin deutlich über dem Mittelwert des Zyklus, der Durchschnittswert seit Anfang Oktober liege jedoch um mehr als 30 Prozent unter dem Niveau des dritten Jahresviertels./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
39,26 £
|Abst. Kursziel*:
4,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
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|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
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|07.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
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|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|08.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets