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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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46,97 EUR +0,13 EUR +0,27 %
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Marktkap. 266,75 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

12:46 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
46,97 EUR 0,13 EUR 0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Die Raffineriebedingungen in Europa hätten sich gegenüber den jüngsten Rekordwerten zuletzt wieder etwas verschlechtert, schrieb Matthew Lofting in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Raffineriemargen der Ölkonzerne befänden sich zwar weiterhin deutlich über dem Mittelwert des Zyklus, der Durchschnittswert seit Anfang Oktober liege jedoch um mehr als 30 Prozent unter dem Niveau des dritten Jahresviertels./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,26 £		 Abst. Kursziel*:
4,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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