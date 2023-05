Deutsche Bank AG

STMicroelectronics Buy

11:31 Teilen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat STMicroelectronics nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Chiphersteller könne ein gutes erstes Quartal sowie einen starken Ausblick auf das zweite Quartal vorweisen und habe die Jahresziele moderat angehoben, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings hätten Aussagen zu erwarteten Preisschwächen im Konsumgütergeschäft in der zweiten Jahreshälfte die Aktie belastet. Nun diskutierten die Anleger über fallende Preise in der Industrie sowie in der Autobranche. Doch dafür gebe es kurzfristig kaum Anzeichen, und die beiden Bereiche seien nicht miteinander vergleichbar./gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 06:48 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com