ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 44 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern entwickle sich solide, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibt aber an der Seitenlinie vor dem Kapitalmarkttag und mittelfristigen Zielen. Die Zielsenkung begründete der mit dem schwierigen Konjunkturumfeld./ag/mis