ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des Ölkonzerns Total SA vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Seinen gesenkten Schätzungen für die Ölpreise und die Unternehmensgewinne stehe seine niedrigere Prognose für den Euro-Dollar-Kurs gegenüber, begründete Analyst Thomas Adolff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das unveränderte Kursziel. Zur Anlageempfehlung verwies er darauf, dass Total mit seinem Fokus auf organisatorische Effizienz und einen effektiveren Einsatz seines Kapitals gute Arbeit leiste./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 11:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





