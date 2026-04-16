TotalEnergies Aktie
Marktkap. 162,92 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Das Produktionswachstum des Ölkonzerns im ersten Quartal dürfte die Störungen durch den Nahost-Krieg kompensiert haben, schrieb Mark Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Anlegerfokus sollte sich auf mögliche Aktienrückkäufe und die Umsetzung neuer Projekte konzentrieren./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,55 €
|Abst. Kursziel*:
21,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,17%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|15:06
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14:41
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15:06
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14:41
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15:06
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14:41
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.