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TotalEnergies Buy

14:41 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Das Produktionswachstum des Ölkonzerns im ersten Quartal dürfte die Störungen durch den Nahost-Krieg kompensiert haben, schrieb Mark Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Anlegerfokus sollte sich auf mögliche Aktienrückkäufe und die Umsetzung neuer Projekte konzentrieren./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE