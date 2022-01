Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 50,61 EUR

2,48% Charts

News

Analysen

TotalEnergies 50,61 EUR 2,48% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzung für den Nettogewinn des Energiekonzerns im vierten Quartal um 6 Prozent nach oben an. Sie begründete dies mit höher als erwarteten Gaspreisen./tih/nas