NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Energiesektor profitiere weiterhin vom derzeit positiven Marktumfeld, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Während die steigenden Energiekosten zahlreiche Sektoren belasteten, sollte sich die Energiebranche überdurchschnittlich entwickeln. Die Unternehmen dürften ihre freien Barmittel aber zunächst zum Schuldenabbau einsetzen und nicht an die Aktionäre ausschütten. Totalenergies sei einer der größten Profiteure steigender Gaspreise. Shell bleibt seine bevorzugte Aktie im Sektor./mf/edh