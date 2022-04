Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 46,92 EUR

3,98% Charts

News

Analysen

TotalEnergies 46,92 EUR 3,98% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Energieriese hab positiv überrascht und in typischer Weise solide angeschnitten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Vorstand unerwartet das Volumen für den geplanten Aktienrückkauf aufgestockt./la/jha/