NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zur Produktion auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Produktion in sämtlichen Sparten des Öl-, Gas und Energiekonzerns habe sich im dritten Quartal besser als erwartet entwickelt, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Quartalszahlen werden am 27. Oktober veröffentlicht./edh/zb