Iberdrola trennt sich von Anteilen an Ostsee-Windpark. Starbucks will Gewinn durch neues Konzept deutlich steigern. Verdi will Amazon-Logistikzentrum in Winsen bestreiken. Rio Tinto und Baowu schmieden Joint Venture. BVB-Trainer Terzic gelassen nach nach Akanji-Kritik. EU-Gericht urteilt über Milliardenstrafe gegen Google. Deutsche Bank ernennt Richard Stewart zum Konzern-Treasurer