NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS nach Zahlen von 19 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Geschäftstrends im dritten Quatal und die Aussagen zum Ausblick der Schweizer Bank seien beruhigend gewesen, insbesondere angesichts der herausfordernden Aussichten, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Kursziel steige wegen einer besseren Kostenkontrolle in Kombination mit höheren Nettozinserträgen./tav/jha/