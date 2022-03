FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,60 Euro belassen. Seit Beginn des Ukraine-Krieges sei der Börsenwert der italienischen Bank kollabiert, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt berücksichtige dabei aber nicht nur das dirkte Russland-Geschäft. Eingepreist werde offenbar auch noch ein Anstieg bei den notleidenden Krediten um 150 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenniveau in Höhe von zusätzlich 18 Milliarden Euro in diesem Jahr und 2023./tav/mis