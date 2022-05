FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit nach Quartalszahlen von 15,50 auf 14,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der ordentlichen Kennziffern und der beruhigenden Telefonkonferenz dürfte die Bewertung der italienischen Großbank kurzfristig nicht von einer strukturellen Neubewertung profitieren, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die strategische Entwicklung in Russland sei noch immer nicht absehbar./edh/ajx