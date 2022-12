ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Dass die EZB der Großbank höhere Kapitalanforderungen auferlegen wolle, ändere nichts an der Tatsache, dass die Unicredit nach wie vor deutlich überkapitalisiert sei, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Insofern sollte dies keine dauerhaften Auswirkungen auf die Aktie haben./edh/gl