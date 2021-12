FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Unilever auf "Hold" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Analyst Tom Sykes nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie kleinere Anpassungen am Bewertungsmodell des Konsumgüterkonzerns vor./ag/ajx