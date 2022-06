FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Hold" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Die Kursreaktion auf den Einzug des Investors Nelson Peltz in den Verwaltungsrat sei verhalten positiv gewesen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es bleibe aber dabei, dass sich in Bezug auf die künftigen Unternehmens-, Portfolio- und Renditestrukturen nur spekulieren lasse./tih/ajx