NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 3200 auf 3400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte zeigte sich erfreut, dass die Umstrukturierung des Konzerns von einer Matrixorganisation hin zu einem an Produktgruppen orientierten Unternehmen wie geplant und nur mit geringfügigen Störungen voranschreite./la/ajx