ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für den Konsumgüterkonzern Unilever nach einem Treffen mit der Führungsspitze in Indonesien auf "Sell" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Das Management sei zuversichtlich, nach den pandemiebedingten Schwierigkeiten der beiden vergangenen Jahre in Zukunft wieder den Umsatz ankurbeln zu können, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einer der Schlüssel hierzu dürften vermehrte Marketinganstrengungen sein./tav/edh