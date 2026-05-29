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Symbol VLEEF

Jefferies & Company Inc.

Valeo SA Hold

16:11 Uhr
Valeo SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
16,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 10,60 auf 13,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Bei dem französischen Autozulieferer gewinne das Wachstumspotenzial im Bereich Energie- und Wärmemanagement zunehmend an Dynamik und könnte sich im Laufe des kommenden Jahres zu einem echten Erfolgsfaktor entwickeln, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Experten rechnet insbesondere mit Chancen auf den Gebieten Batteriemanagementsysteme und Rechenzentren. Dies deute auf weiteres Potenzial für eine Neubewertung hin, obwohl sich die Aktien seit Jahresbeginn bereits in bemerkenswerter Weise überdurchschnittlich entwickelt hätten./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 09:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 09:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Hold

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,49 €		 Abst. Kursziel*:
-19,95%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,43%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

16:11 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
24.04.26 Valeo SA Neutral UBS AG
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