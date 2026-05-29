Valeo SA Aktie
Marktkap. 3,2 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 10,60 auf 13,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Bei dem französischen Autozulieferer gewinne das Wachstumspotenzial im Bereich Energie- und Wärmemanagement zunehmend an Dynamik und könnte sich im Laufe des kommenden Jahres zu einem echten Erfolgsfaktor entwickeln, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Experten rechnet insbesondere mit Chancen auf den Gebieten Batteriemanagementsysteme und Rechenzentren. Dies deute auf weiteres Potenzial für eine Neubewertung hin, obwohl sich die Aktien seit Jahresbeginn bereits in bemerkenswerter Weise überdurchschnittlich entwickelt hätten./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 09:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 09:07 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
13,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
16,49 €
|Abst. Kursziel*:
-19,95%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
16,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,43%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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