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ISIN FR0013176526

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Symbol VLEEF

Jefferies & Company Inc.

Valeo SA Hold

08:01 Uhr
Valeo SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
13,30 EUR -0,03 EUR -0,19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Der Autozulieferer habe starke Zahlen vorgelegt und vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem freien Cashflow (FCF) überzeugt, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders erfreulich sei der Ausblick, hieß es unter Verweis auf das Ziel für die Ebit-Marge im zweiten Halbjahr./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Hold

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,98 €		 Abst. Kursziel*:
1,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,75%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

08:01 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
22.06.26 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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