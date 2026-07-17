Valeo SA Aktie
Marktkap. 3,17 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Der Autozulieferer habe starke Zahlen vorgelegt und vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem freien Cashflow (FCF) überzeugt, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders erfreulich sei der Ausblick, hieß es unter Verweis auf das Ziel für die Ebit-Marge im zweiten Halbjahr./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
13,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
12,98 €
|Abst. Kursziel*:
1,66%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
13,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,75%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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