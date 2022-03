HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Eckdaten für 2021 erschienen auf den ersten Blick stark, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe von recht hohen Verkaufspreisen profitiert. Der Jahresausblick des Autobauers sollte aber mit Vorsicht betrachtet werden. So rechnet der Experte wegen des Krieges in der Ukraine mit weiteren Teile-Engpässen./mis/eas