NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 277 Euro belassen. Die Auslieferungen des Autobauers im ersten Quartal hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Gewinn je Aktie in den ersten drei Monaten dieses Jahres./la/he