NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen nach einer Gesprächsrunde mit dem VW-Vertriebsmanager Christian Dahlheim von 309 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie infolge des Gesprächs optimistischer für die langfristigen Perspektiven des Autobauers. Er verwies auf das Wachstum bei E-Autos und auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur./mis/men