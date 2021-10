NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Wie Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, hat der Autobauer mit einer gedämpften Profitabilität im Auto-Kerngeschäft ein unschönes drittes Quartal hinter sich. All dies ändere aber nichts an seiner positiven These für die Aktie./tih/he