NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 316 Euro belassen. Unter dem Strich habe der Autobauer wohl etwas besser abgeschnitten als der Markt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Geschäft mit Elektroautos hätten sich Verbesserungen gezeigt./la/nas