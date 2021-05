ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo B auf "Sell" mit einem Kursziel von 188 schwedischen Kronen belassen. Die Auftragseingänge des Lkw- und Busherstellers im ersten Quartal seien stark ausgefallen, dürften aber von nun an zurückgehen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zusammen mit Lieferkettenproblemen dürfte dies die Stimmung weiter trüben./ajx/men