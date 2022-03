Aktie in diesem Artikel Zalando 44,39 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Zalando von 111 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Langfristig gesehen sei der Online-Modehändler ein struktureller Gewinner, doch kurzfristig sei in diesem Jahr mit weniger Umsatzwachstum als im Durchschnitt und schwächeren Margen zu rechnen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte überarbeitete seine Prognosen./tav/mis