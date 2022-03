Aktie in diesem Artikel Zalando 50,22 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 96,50 auf 87,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem fast 25-prozentigen Wertverlust des europäischen Modehandelssektors im laufenden Jahr dürften nun bereits 60 Prozent eines Stagflationsszenarios eingepreist sein, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ihre Zalando-Ergebnisprognose für 2022 reduzierte sie um 8 Prozent. Sie verwies dabei auch auf den Krieg in der Ukraine./edh/mis