ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Eine sich erholende Nachfrage in Osteuropa sollte die Geschäfte des Online-Modehändlers gestützt haben, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Montag vorliegenden Studie. In ihre Schätzungen ließ sie auch aktuelle Aussagen von Konkurrenten einfließen./tih/eas