HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das erste Quartal müsse man nicht feiern, schrieb Analyst Jörg Frey am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Der Onlinehändler bleibe hinsichtlich seiner langfristigen Ziele aber in der Spur./ag