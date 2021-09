Aktie in diesem Artikel Zalando 91,50 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando angesichts des Dax-Aufstiegs auf "Halten" mit einem fairen Wert von 94 Euro belassen. Der Online-Modehändler wolle zur ersten Anlaufstelle für Mode werden, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Steigende Retourenquoten, höhere Marketingaufwendungen, Rabattaktionen und eine Normalisierung des Volumenwachstums dürften aber die Ergebnisentwicklung in den nächsten Monaten dämpfen./tih/jha/