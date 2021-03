Aktie in diesem Artikel Zalando 90,30 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die Kennziffern des Online-Modehändlers seien beeindruckend stark ausgefallen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf 2021 sei besser als erwartet./edh/ajx