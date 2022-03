Aktie in diesem Artikel Zalando 49,95 EUR

-3,61% Charts

News

Analysen

Zalando 49,95 EUR -3,61% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 98 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Bei dem Onlinemodehändler sei das neue Jahr schleppend angelaufen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage in den Kernmärkten sei deutlich schwächer gewesen als erwartet. Der Experte senkte seine Prognose für das operative Ergebnis./la/ck