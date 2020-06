Aktie in diesem Artikel Zalando 64,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando von 62 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Inmitten der durch Covid-19 verursachten Verwerfungen sei der Wettbewerb der Einzelhändler in Europa um komfortablere Lieferlösungen aufgeschoben worden, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Reine Online-Einzelhändler seien während des Lockdowns im Bezug auf Kundenerwartungen pro-aktiver gewesen. Zalandos Geschäfte entwickelten sich nach wie vor am konstantesten. Das Unternehmen sieht sie nach wie vor als langfristigen strukturellen Gewinner./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 17:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.