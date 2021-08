Aktie in diesem Artikel Zalando 93,54 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach einem Gespräch mit Finanzchef David Schröder auf "Outperform" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Sie sei optimistisch gestimmt, was die Marktanteilchancen des Online-Modehändlers und -Plattformbetreibers betreffe, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei sie ebenfalls sehr positiv gestimmt über die Initiative des Unternehmens, seine Marken-Partnerschaften weiter zu entwickeln und zu Geld zu machen./ck/he