NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal von 119 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Online-Händler sei nicht immun gegen die Herausforderungen, vor denen Unternehmen seiner Zunft derzeit stünden, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zalando bleibe aber gut positioniert, um diese Phase gut zu überstehen. In dem Rücksetzer am Berichtstag sieht sie eine Kaufgelegenheit./tih/he