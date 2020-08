Aktie in diesem Artikel Zalando 67,24 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65,50 Euro belassen. Dass der Online-Händler ein Profiteur der Viruskrise ist, sei längst bekannt, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die nun bekannt gegebenen Zahlen hätten kaum größere Neuigkeiten gebracht. Die Kommentare zum dritten Quartal seien schwammig und so gebe es nach wie vor Unsicherheiten./tih/edh