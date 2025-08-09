1&1 Aktie News: 1&1 am Montagmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 18,46 EUR ab.

Um 11:44 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 18,46 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 18,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.200 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 3,55 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,87 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 987,92 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,966 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

