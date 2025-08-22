1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 20,25 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 20,25 EUR ab. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 20,25 EUR. Bei 20,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 963 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 20,60 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 45,19 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 20,50 EUR angegeben.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 987,92 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von 1&1.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,886 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

