Disney-Aktie tiefer: Meyer Werft präsentiert neues Kreuzfahrtschiff für Disney
Ein neues Kreuzfahrtschiff für den US-Konzern Disney hat die Bauhalle der Papenburger Meyer Werft verlassen.
Unter den Augen von mehreren tausend Schaulustigen wurde die "Disney Destiny" in den Werfthafen geschleppt. Für den Spätsommer ist die Überführung über die Ems in die Nordsee geplant.
Die "Disney Destiny" ist das dritte Schiff der sogenannten Wish-Klasse, das die emsländischen Kreuzfahrtschiffsexperten für den Disney-Konzern gebaut haben. Das Schiff verfügt über rund 1.250 Kabinen und bietet der Werft zufolge Platz für etwa 4.000 Passagiere.
Zahlreiche Schiffe für Disney
Wie ihre Schwesterschiffe "Disney Wish" und "Disney Treasure" ist der Ozeanriese mit einem Flüssigerdgasantrieb ausgerüstet, der die Emissionen im Vergleich zu althergebrachten Antrieben reduzieren soll.
Schon 2010 und 2011 baute die Meyer Werft zwei Kreuzfahrtschiffe für Disney. Im vergangenen Jahr bekam die schwer angeschlagene Werft vier weitere Aufträge von dem US-amerikanischen Unterhaltungskonzern, die von 2027 bis 2031 abgeliefert werden sollen.
Unternehmen in Not
Die für ihre Kreuzfahrtschiffe berühmte Meyer Werft war im vergangenen Jahr in finanzielle Schwierigkeiten. Trotz eines bis 2031 gefüllten Auftragsbuches, zu dem auch Konverterplattformen für Offshore-Windkrafträder und ein Forschungsschiff gehören, geriet das Unternehmen in finanzielle Not, weil Banken dringend notwendige Kredite verweigerten.
Mit einem Rettungspaket übernahmen Bund und Land für 400 Millionen Euro zusammen rund 80 Prozent der Anteile. Zudem gewähren sie dem Unternehmen Bürgschaften von jeweils rund einer Milliarde Euro, um Kredite von Banken abzusichern.
Die Disney-Aktie verliert am Montag an der NYSE zeitweise 0,22 Prozent auf 112,19 US-Dollar.
/eks/DP/zb
PAPENBURG (dpa-AFX)
Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com
