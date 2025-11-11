DAX23.957 ±-0,0%Est505.688 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1574 +0,1%Öl64,52 +0,7%Gold4.138 +0,5%
Aktienentwicklung

adidas Aktie News: adidas gewinnt am Dienstagmittag an Boden

11.11.25 12:04 Uhr
adidas Aktie News: adidas gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 159,75 EUR.

adidas
161,00 EUR 2,65 EUR 1,67%
Um 11:48 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 159,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 160,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 128.454 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 152,65 EUR. Mit Abgaben von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,89 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 235,50 EUR an.

Am 29.10.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 2,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6,63 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

