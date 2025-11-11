adidas Aktie News: adidas gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 159,75 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 159,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 160,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 128.454 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 152,65 EUR. Mit Abgaben von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,89 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 235,50 EUR an.

Am 29.10.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 2,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6,63 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

