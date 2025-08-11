DAX24.058 -0,1%ESt505.337 +0,1%Top 10 Crypto16,60 +1,2%Dow44.460 +1,1%Nas21.550 +0,8%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1658 +0,4%Öl66,41 -0,5%Gold3.341 -0,1%
adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 165,20 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 165,20 EUR nach oben. Die adidas-Aktie legte bis auf 166,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 165,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 148.611 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,69 Prozent. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,69 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,03 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 250,25 EUR.

Am 30.07.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu adidas

