adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

adidas im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 169,85 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 169,85 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 169,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 167,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 82.953 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 5,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,03 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 250,25 EUR aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,95 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,61 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 10 Jahren abgeworfen

adidas-Aktie freundlich: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design

Bernstein Research beurteilt adidas-Aktie mit Outperform