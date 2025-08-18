DAX24.385 +0,3%ESt505.471 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,98 -0,7%Gold3.344 +0,4%
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick positiv -- Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Volatus, NVIDIA, Rüstungswerte, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an
Microsoft-Aktie erhält neues Kursziel von Truist - Analysten sehen starkes Potenzial
adidas im Blick

adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

19.08.25 12:05 Uhr
adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 169,85 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 169,85 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 169,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 167,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 82.953 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 5,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,03 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 250,25 EUR aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,95 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,61 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
11.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
