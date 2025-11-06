Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 123,28 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 123,28 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbnb-Aktie bisher bei 123,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 122,38 USD. Bisher wurden heute 144.954 Airbnb-Aktien gehandelt.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Bei einem Wert von 99,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,66 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbnb am 17.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,22 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

