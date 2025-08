Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 167,90 EUR abwärts.

Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 4,6 Prozent auf 167,90 EUR. Bei 167,72 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 174,96 EUR. Bisher wurden heute 311.110 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 186,94 EUR. 11,34 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,77 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 191,89 EUR.

Am 30.07.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 16,00 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Airbus SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,46 EUR je Airbus SE-Aktie.

